В Киеве заминировали "Жуляны" и центральный вокзал: людей срочно эвакуировали

В Киеве заминировали "Жуляны" и центральный вокзал.

В Киеве сообщили о "заминировании" аэропорта "Киев" ("Жуляны"), центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

Все это произошло во вторник вечером, 21 июля. О двух "заминированиях" написали на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Поступило анонимное сообщение о минировании столичного вокзала и аэропорта "Жуляны". Проводятся эвакуации", – говорится в посте.

А вот о "заминировании" Апелляционного суда Киева, что на улице Соломенской, написало издание "Сегодня" со ссылкой на столичную полицию.

"Из помещения суда эвакуировали посетителей и персонал. Проводится проверка. Взрывотехники ищут опасные предметы", – сказали там.

Пост в сети Скриншот

Как повидломляв OBOZREVATEL, в Киеве, рядом со станцией метро "Минская", якобы нашли "подозрительный" чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства. Также сообщается о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.