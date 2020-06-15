В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд за 140 лет

В Киеве 12 июня официально зарегистрировали новый температурный рекорд за 140 лет – 27,9 градусов тепла по Цельсию.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в 2010 году, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

"По данным наблюдений метеостанции 12 июня во Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,9 градусов, что на 0,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10 градусов", – говорится в сообщении.

Напомним, метеорологическое лето в Украине наступило лишь 5 июня с трехнедельным опозданием из-за весны, которая длилась 116 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, после недельной жары, в некоторых районах Киева и Киевской области прошел сильный град и ливень.