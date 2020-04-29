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29 апреля • обновлено в 19:21
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В Киеве забили тревогу из-за нехватки лабораторий для тестирования на COVID-19

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Лаборатории Киева по состоянию на 29 апреля не справлялись с обработкой анализов на коронавирус COVID-19, поэтому в столице необходимо открывать новые.

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Такое мнение высказал глава комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей во время брифинга. По его словам, украинские власти на 10 дней запаздывают с мерами борьбы с COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичные случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток", – подчеркнул Гелевей.

В Киеве забили тревогу из-за нехватки лабораторий для тестирования на COVID-19. Иллюстрация

В Киеве забили тревогу из-за нехватки лабораторий для тестирования на COVID-19. Иллюстрация

"Мы настаиваем на том, что нужно, как и увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", – добавил он.

По его словам, столице "катастрофически не хватает ПЦР-тестов". В то же время, чиновник подчеркнул, что город готов к атаке COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 29 апреля было зафиксировано уже 1341 случай заражения коронавирусом и 24 смерти от него, тогда как вылечиться удалось 69 людям.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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