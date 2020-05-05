В Киеве во время карантина открыли кофейни: как это происходило на самом деле. Эксклюзивные фото и видео

В сети появились фото и видео, как в Киеве 5 мая, во время небольшого ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, начали открывать МАФы с кофе.

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Работу таких заведений разрешили с определенными требованиями. Собственную "инспекцию" провел журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, продажу фаст-фуда или напитков в МАФах позволили лишь "на вынос", из специального окошка. А потребление продукции на месте – запретили вообще.

В то же время такие заведения должны обеспечить посетителей доступом к антисептику, салфетками, перчатками. Также их работники сами должны соблюдать противоэпидемические требования и дезинфекционные меры.

В Киеве во время карантина открыли кофейни

Во время "инспекции" работники МАФов заверили, что имеют и антисептики, и перчатки, и маски, а некоторые – еще и защитные очки. По словам одного из баристов, в их заведении все накрывают крышками, отдают клиентам в пакетах.

В Киеве во время карантина открыли кофейни

В Киеве во время карантина открыли кофейни

Также владелец одной из кофеен рассказал о том, как в его заведении работникам проводят термометрию, а помещение дезинфицируют. Одной из главных проблем, по его словам, является то, что сейчас даже на Крещатике мало людей, поэтому бизнес ожидает полного завершения карантина. Также у сотрудников возникают трудности с тем, как добираться на работу, ведь на такси – дорого.

В то же время "инспекция" показала, что открылись далеко не все МАФы, некоторые из них еще готовились, чтобы соответствовать всем требованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 мая началось незначительное ослабление карантина, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19. В столице Украины разрешили работу МАФов с фаст-фудом и напитками, правда, с особыми требованиями.

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