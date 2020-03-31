В Киеве во время карантина могут открыть парикмахерские: но есть ограничения. Эксклюзив

В Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 могут открыть парикмахерские, но не будут делать это в течение, по меньшей мере, недели.

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Журналисты OBOZREVATEL обратились к представителям Киевской городской государственной администрации относительно опубликованного на сайте КГГА распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

"Парикмахерские услуги, которые планировалось разрешить предоставлять с определенными ограничениями, пока в течение, по меньшей мере, недели предоставляться не будут. Работа с посетителями в других сферах деятельности возможна только при наличии утвержденных требований по проведению дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий", – отметили в КГГА.

В Киеве во время карантина могут открыть парикмахерские. Иллюстрация

Так, 25 марта на сайте КГГА появилось распоряжение Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В документе, в частности, говорится о разрешении на предоставление парикмахерских услуг во время карантина, но с определенными ограничениями.

"Не останавливается работа субъектов хозяйствования, которая предполагает работу с посетителями при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных распоряжением Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации..." – отмечается в распоряжении.

Распоряжение Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА

Распоряжение Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА

"Предоставление парикмахерских услуг, услуг по медицинскому и/или спортивному массажу – при условии нахождения в помещение для предоставления этих услуг не более одного посетителя на 10 кв.м. по предварительной записи", – говорится в документе.

Распоряжение Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА

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