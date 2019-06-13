В Киеве внезапно закрыли стеклянный чудо-мост: что произошло

В четверг, 13 июня, в Киеве закрыли стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Причина — регламентные ремонтные работы, предварительно его откроют в пятницу вечером, 14 июня, сообщает "Информатор".

На данный момент конструкцию с двух сторон закрыли ограждениями, туда нельзя пройти. На месте дежурит муниципальная охрана (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Стеклянный мост в Киеве закрыли "Информатор"

Стеклянный мост в Киеве закрыли "Информатор"

Охранники рассказали, что ремонт начнут ближе к вечеру 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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