ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
LadyCity

/Жизнь столицы

В Киеве внезапно закрыли стеклянный чудо-мост: что произошло

2.4тЧитать материал на украинском

В четверг, 13 июня, в Киеве закрыли стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Причина — регламентные ремонтные работы, предварительно его откроют в пятницу вечером, 14 июня, сообщает "Информатор".

На данный момент конструкцию с двух сторон закрыли ограждениями, туда нельзя пройти. На месте дежурит муниципальная охрана (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Стеклянный мост в Киеве закрыли

Стеклянный мост в Киеве закрыли

"Информатор"

Новости
"Не учли, что пройдут идиоты!" Автор оправдался за поломки чудо-моста в Киеве
Стеклянный мост в Киеве закрыли

Стеклянный мост в Киеве закрыли

"Информатор"

Охранники рассказали, что ремонт начнут ближе к вечеру 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
15
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Это круто. открыть супер мост и тут же его закрыть на ремонт! Надо пригласить в (на) украину Медовара для компетентного экспертного заключения
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Питон Каа
Питон Каа
Странно, а ведь Медовар за этот мостик ни гу-гу?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вопрос к Юрию Медовару.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel