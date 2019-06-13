В Киеве внезапно закрыли стеклянный чудо-мост: что произошло

В четверг, 13 июня, в Киеве закрыли стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой.
Причина — регламентные ремонтные работы, предварительно его откроют в пятницу вечером, 14 июня, сообщает "Информатор".
На данный момент конструкцию с двух сторон закрыли ограждениями, туда нельзя пройти. На месте дежурит муниципальная охрана (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
Стеклянный мост в Киеве закрыли
"Информатор"
Стеклянный мост в Киеве закрыли
"Информатор"
Охранники рассказали, что ремонт начнут ближе к вечеру 13 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новый мост треснул три раза за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.
После этого на мосту поменяли три стекла. Также власти Киева рассматривают вариант замены поврежденной стеклопленки на бронированное стекло.
Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве виноваты вандалы.
Вокруг строительства путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.
Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект моста якобы был взят с их чертежей.
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