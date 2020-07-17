В Киеве внезапно скончалась молодая волонтер

В Киеве в пятницу, 17 июля, умерла волонтер Наталья Иванова, которая помогала украинским защитникам на Донбассе.

Сердце женщины остановилось на 35-м году жизни. О трагической вести сообщил ее знакомый Назар Приходько на странице в Facebook.

"Ну как так... как? Пошла на небо моя подруга, известная волонтер Наталья Иванова. Просто остановилось сердце. Ей было 35. Моя ровесница... Косит наше Волонтерское Братство и Сестричество... Нервы, стрессы...", – написал он.

Мужчина отметил, что погибшая была доброй и искренней, настоящим человеком. В то же время он обратился к украинцам с просьбой помочь родным Ивановой в такое нелегкое время.

"В семьи Натальи не очень с деньгами, поэтому очень прошу, друзья, прежде всего волонтеры, помогите кто как может", – призвал Приходько.

Сообщение о смерти Натальи Ивановой (Facebook Назар Приходько)

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в больнице Киева умер украинский волонтер АТО Виталий Панич. Он находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.