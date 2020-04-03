В Киеве уже три человека погибли от коронавируса: всего 189 случаев COVID-19

В Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 3 апреля, от коронавируса COVID-19 умерло три человека. Всего было подтверждено 189 случаев заражения.

В городе уже излечилось 12 человек. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале.

"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось, к сожалению, на 28 человек. Двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже три случая – летальные", – заявил Кличко.

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