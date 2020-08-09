В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов: фоторепортаж

В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов. #Буквы
В Киеве в воскресенье, 9 августа, прошла акция поддержки демократических выборов в Беларуси.
Как сообщило издание #Буквы, принять участие в ней решили белорусы, которые проживают в Киеве, а также украинцы, которые хотят поддержать жителей другой страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
По словам активистов, многие события последнего месяца в Беларуси, показали, что эти выборы “нельзя считать свободными”. Люди потребовали дать возможность белорусскому народу сделать независимый выбор.
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
Сначала они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”. После начала акции участники пошли к посольству Республики Беларусь.
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
Они заявили,что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто стоял в очередях с самого утра, и зачислят все голоса. В 20 часов к активистам вышел представитель и объявил, что участок закрыт.
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
В Киеве устроили акцию в поддержку белорусов в день выборов #Буквы
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