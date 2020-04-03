В Киеве заведения питания пошли на хитрость и не закрылись на карантин. Видео

В Днепровском районе Киева несколько предпринимателей проигнорировали требования закрыть заведения питания во время карантина из-за коронавируса COVID-19, устроив доставку на несколько метров от помещения.

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Такая ситуация наблюдалась рядом со сквером, у озера Тельбин. Как узнал журналист OBOZREVATEL, эти предприниматели арендуют помещения у одного владельца здания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все предприниматели в ужасном положении, и это факт... Доставка... Стараемся выкручиваться и использовать несовершенство нашего законодательства. Все, что дальше пяти метров от заведения, – это доставка", – оправдался владелец заведения k2 espresso Руслан.

В Киеве заведения питания пошли на хитрость и не закрылись на карантин

По его словам, оптимальный для заведения питания вариант во время карантина – это разрешение присутствия одного человека на 20 кв. м.

"Представьте себе, какой будет резонанс, если у меня в заведении кто-то заболеет коронавирусом. Я потеряю все", – сказал в свое оправдание он и добавил, что заведение имеет необходимые защитные средства.

По украинскому законодательству, заведения питания могут осуществлять доставку только при наличии КВЭД, средств защиты у курьеров, публично размещенных условий доставки. При этом, согласно постановлению Кабмина №211, допускать клиентов на территорию кафе или ресторанов, их площадок и обслуживать непосредственно на месте запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 17 марта ввел еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Было ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа предприятий общественного питания и торговых центров.

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