Главная Новости
3 апреля • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве заведения питания пошли на хитрость и не закрылись на карантин. Видео

1.3т
Читать материал на украинском

В Днепровском районе Киева несколько предпринимателей проигнорировали требования закрыть заведения питания во время карантина из-за коронавируса COVID-19, устроив доставку на несколько метров от помещения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такая ситуация наблюдалась рядом со сквером, у озера Тельбин. Как узнал журналист OBOZREVATEL, эти предприниматели арендуют помещения у одного владельца здания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все предприниматели в ужасном положении, и это факт... Доставка... Стараемся выкручиваться и использовать несовершенство нашего законодательства. Все, что дальше пяти метров от заведения, – это доставка", – оправдался владелец заведения k2 espresso Руслан.

В Киеве заведения питания пошли на хитрость и не закрылись на карантин

В Киеве заведения питания пошли на хитрость и не закрылись на карантин

По его словам, оптимальный для заведения питания вариант во время карантина – это разрешение присутствия одного человека на 20 кв. м.

"Представьте себе, какой будет резонанс, если у меня в заведении кто-то заболеет коронавирусом. Я потеряю все", – сказал в свое оправдание он и добавил, что заведение имеет необходимые защитные средства.

По украинскому законодательству, заведения питания могут осуществлять доставку только при наличии КВЭД, средств защиты у курьеров, публично размещенных условий доставки. При этом, согласно постановлению Кабмина №211, допускать клиентов на территорию кафе или ресторанов, их площадок и обслуживать непосредственно на месте запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 17 марта ввел еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Было ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа предприятий общественного питания и торговых центров.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги