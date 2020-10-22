В Киеве с 9-го этажа выпала женщина с ребенком. Видео

В четверг, 22 октября, в Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и малолетний ребенок.

Оба погибли мгновенно. Стрим с места трагедии обнародовали на странице "Магнолия-ТВ" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, женщине было около 40 лет, а ребенку – 4-6 лет. Никаких криков перед трагедией не было – люди уже услышали лишь страшный удар о землю.

В результате падения женщины и малыша оборвался козырек над аптекой, расположенной на первом этаже дома.

О причинах трагедии, унесшей две жизни, пока неизвестно. Полиция никаких комментариев не давала и занималась следственными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL: