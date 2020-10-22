В Киеве с 9-го этажа выпала женщина с ребенком. Видео
Женщине было около 40 лет, а малышу – 4-6 лет
Они погибли мгновенно
Очевидцы заявили, что не слышали никаких криков
В четверг, 22 октября, в Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и малолетний ребенок.
Оба погибли мгновенно. Стрим с места трагедии обнародовали на странице "Магнолия-ТВ" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам очевидцев, женщине было около 40 лет, а ребенку – 4-6 лет. Никаких криков перед трагедией не было – люди уже услышали лишь страшный удар о землю.
В результате падения женщины и малыша оборвался козырек над аптекой, расположенной на первом этаже дома.
О причинах трагедии, унесшей две жизни, пока неизвестно. Полиция никаких комментариев не давала и занималась следственными действиями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 октября в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия случилась в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.
А ночью 19 октября из Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выбросилась женщина.
Месяцем ранее трагедия произошла в Киевской больнице №4, которая является опорной для лечения COVID-19.
Там с разницей в один день из окна центрального корпуса выбросились двое мужчин 68 и 43 лет, которые лечились от коронавируса. Их спасти не удалось.