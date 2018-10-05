В Киеве ребенок чудом выжил, попав под маршрутку

В Днепровском районе Киева 8-летний школьник получил травмы в ДТП с маршруткой.

Авария произошла на проспекте Мира, рядом с остановкой Тампере, розповіли OBOZREVATEL медики.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы, после чего был госпитализирован в детский нейроцентр.

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По словам врачей, школьнику крупно повезло, поскольку авария могла закончиться трагически. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

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Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.