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В Киеве ребенок чудом выжил, попав под маршрутку

1.1тЧитать материал на украинском

В Днепровском районе Киева 8-летний школьник получил травмы в ДТП с маршруткой.

Авария произошла на проспекте Мира, рядом с остановкой Тампере, розповіли OBOZREVATEL медики.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы, после чего был госпитализирован в детский нейроцентр.

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По словам врачей, школьнику крупно повезло, поскольку авария могла закончиться трагически. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

В Киеве ребенок чудом выжил, попав под маршрутку

Гугл. Карты

В Киеве ребенок чудом выжил, попав под маршрутку

Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

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Темы
ЭксклюзивВойна на дорогах
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПавто
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