В Киеве Протасов Яр внезапно засыпало снегом: впечатляющие фото

В Киеве в четверг, 28 ноября, начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру, где ежегодно устраивают лыжные катания.
Об этом сообщили на странице "Типичное Голосеево – Киев" в Facebook. В сети опубликовали впечатляющие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Нижнюю часть Голосеевской горки планируют открыть для посетителей уже на следующий день – в пятницу, 29 ноября.
В Киеве Протасов Яр внезапно засыпало снегом
Типичное Голосеево – Киев/Pro Boardshop
В Киеве 28 ноября начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру
Типичное Голосеево – Киев/Pro Boardshop
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве первый снег выпал еще 7 октября. А 31 октября явлении в столицы Украины заметили во второй раз.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.