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29 ноября • обновлено в 11:16
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В Киеве Протасов Яр внезапно засыпало снегом: впечатляющие фото

3.6т
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В Киеве в четверг, 28 ноября, начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру, где ежегодно устраивают лыжные катания.

Об этом сообщили на странице "Типичное Голосеево – Киев" в Facebook. В сети опубликовали впечатляющие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Нижнюю часть Голосеевской горки планируют открыть для посетителей уже на следующий день – в пятницу, 29 ноября.

В Киеве Протасов Яр внезапно засыпало снегом

В Киеве Протасов Яр внезапно засыпало снегом

Типичное Голосеево – Киев/Pro Boardshop

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В Киеве 28 ноября начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру

В Киеве 28 ноября начали укрывать снегом Голосеевскую горку и склон в Протасовом Яру

Типичное Голосеево – Киев/Pro Boardshop

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве первый снег выпал еще 7 октября. А 31 октября явлении в столицы Украины заметили во второй раз.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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