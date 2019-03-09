В Киеве произошли столкновения Нацкорпуса и полиции: фото и видео масштабного протеста

В Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.
Активисты собрались на Майдане независимости и "несколькотысячной колонной пришли на ул. Банковую", сообщают на странице "Национальный корпус Киевщина" в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Там же обнародованы требования участников акции:
Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы — Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы.
Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.
Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.
Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.
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"Мы идем к президенту, чтобы донести ему простую вещь — Свинарчуки, которые грабят страну, должны сидеть за решеткой", — заявили протестующие.
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facebook.com/vladislav.krasinskiy
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/nationalcorpkyivschina
facebook.com/vladislav.krasinskiy
Порядок во время протеста охраняли 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
В отделе коммуникации полиции Киева проинформировали, что возле АП участники акции "пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей".
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В свою очередь в Нацкорпусе сделали заявление о том, что во время акции против толпы был применен слезоточивый газ.
По данным МВД Украины, в результате столкновения пострадали два полицейских и нацгвардеец. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным медицинская помощь была оказана на месте.
После инцидента следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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После непродолжительных переговоров протестующие начали покидать территорию у АП. Они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко.
"Где отрубленные руки Гладковского?", "Свинарчука – на нары!" – кричали митингующие возле дворца Дружбы народов, когда со сцены звучал гимн Украины.
Сутичка між Нацкорпусом та поліцією під Адміністрацією президента pic.twitter.com/XNv0Dh8UGK— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 березня 2019 р.
Банкова початок!— БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 9 березня 2019 р.
Якщо олігарх #Порошенко не хоче слухати народ, то ми змусимо Порошенка слухати нас!
🇺🇦Мій телеграм: https://t.co/wLtZHBRAby pic.twitter.com/tKdvOqzIxy
9 марта президент Петр Порошенко находился в Каневе, где вручил Национальные премии им.Шевченко, а затем выехал в Черкассы, где принимает участие в заседании Совета регионального развития.— Виктория_Правды (@pravda_1) 9 березня 2019 р.
Именно, когда Президента нет в Киеве к нему идут "Нацжёны" за газом.
Совпадение?
Не думаю. pic.twitter.com/laMDkJKAto
"Белый вождь" со своими "Нацжёнами" и "Нацкорпусом" выясняют на подходе к АП у полиции "Чому ви тут стоїте? Чому? Покажіть рішення суду...".... pic.twitter.com/ErkGH7V7z8— Виктория_Правды (@pravda_1) 9 березня 2019 р.
Будь які Свинарчуки сьогодні ні чим не відрізняються від російських найманців чи сепаратистів!#СвинарчуківЗаГрати pic.twitter.com/8SClwLSirl— Maxim Zhorin (@MaximZhorin) 9 березня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
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