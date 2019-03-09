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/Жизнь столицы

В Киеве произошли столкновения Нацкорпуса и полиции: фото и видео масштабного протеста

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В Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

Активисты собрались на Майдане независимости и "несколькотысячной колонной пришли на ул. Банковую", сообщают на странице "Национальный корпус Киевщина" в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Там же обнародованы требования участников акции:

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  • Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы — Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы.

  • Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

  • Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

  • Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/nationalcorpkyivschina

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/nationalcorpkyivschina

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/nationalcorpkyivschina

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В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/vladislav.krasinskiy

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/vladislav.krasinskiy

"Мы идем к президенту, чтобы донести ему простую вещь — Свинарчуки, которые грабят страну, должны сидеть за решеткой", — заявили протестующие.

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/nationalcorpkyivschina

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/vladislav.krasinskiy

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/nationalcorpkyivschina

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/nationalcorpkyivschina

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

facebook.com/vladislav.krasinskiy

Порядок во время протеста охраняли 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В отделе коммуникации полиции Киева проинформировали, что возле АП участники акции "пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей".

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В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

pravda.com.ua

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

pravda.com.ua

В свою очередь в Нацкорпусе сделали заявление о том, что во время акции против толпы был применен слезоточивый газ.

По данным МВД Украины, в результате столкновения пострадали два полицейских и нацгвардеец. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

После инцидента следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

pravda.com.ua

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

pravda.com.ua

В Киеве произошли масштабные столкновения Нацкорпуса и полиции

pravda.com.ua

После непродолжительных переговоров протестующие начали покидать территорию у АП. Они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко.

"Где отрубленные руки Гладковского?", "Свинарчука – на нары!" – кричали митингующие возле дворца Дружбы народов, когда со сцены звучал гимн Украины.

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Темы
Акции протеста в КиевеНовости Киева и Киевской области Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
фотографиивидеоНацкорпусНациональный корпусНациональная полиция Украиныпротест
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rauschensky felix
rauschensky felix
чушкари, а что такое "нацкорпус"? это видимо те, что ненавидят русских, но ехать на войну с ним обнаруживают у себя плоскостопие?
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Дружини Білецького до всього ще й не знають Конституції України. Фактично вимагають від Президента Конституцію порушувати. Тобто призначити винних (і дати максимальні терміни) без слідства і суду. На основі замовленого в кремлі говнорозслідування журналізда Бігуса (який має купу родичів в москві). І криво зліплений вкид цей було зроблено через Г+Г Коломойського. Тепер ці так звані "націоналісти" працюють на Бєню і Кремль, реалізуючи кремлівську стратегію по зриву виборів.
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - А. Парубiй
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