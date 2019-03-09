В Киеве произошли столкновения Нацкорпуса и полиции: фото и видео масштабного протеста

В Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

Активисты собрались на Майдане независимости и "несколькотысячной колонной пришли на ул. Банковую", сообщают на странице "Национальный корпус Киевщина" в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Там же обнародованы требования участников акции:

Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы — Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы.

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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facebook.com/nationalcorpkyivschina

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facebook.com/vladislav.krasinskiy

"Мы идем к президенту, чтобы донести ему простую вещь — Свинарчуки, которые грабят страну, должны сидеть за решеткой", — заявили протестующие.

facebook.com/nationalcorpkyivschina

facebook.com/vladislav.krasinskiy

facebook.com/nationalcorpkyivschina

facebook.com/nationalcorpkyivschina

facebook.com/vladislav.krasinskiy

Порядок во время протеста охраняли 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В отделе коммуникации полиции Киева проинформировали, что возле АП участники акции "пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей".

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pravda.com.ua

В свою очередь в Нацкорпусе сделали заявление о том, что во время акции против толпы был применен слезоточивый газ.

По данным МВД Украины, в результате столкновения пострадали два полицейских и нацгвардеец. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

После инцидента следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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После непродолжительных переговоров протестующие начали покидать территорию у АП. Они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко.

"Где отрубленные руки Гладковского?", "Свинарчука – на нары!" – кричали митингующие возле дворца Дружбы народов, когда со сцены звучал гимн Украины.

Сутичка між Нацкорпусом та поліцією під Адміністрацією президента pic.twitter.com/XNv0Dh8UGK — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 березня 2019 р.

9 марта президент Петр Порошенко находился в Каневе, где вручил Национальные премии им.Шевченко, а затем выехал в Черкассы, где принимает участие в заседании Совета регионального развития.

Именно, когда Президента нет в Киеве к нему идут "Нацжёны" за газом.

Совпадение?

Не думаю. pic.twitter.com/laMDkJKAto — Виктория_Правды (@pravda_1) 9 березня 2019 р.

"Белый вождь" со своими "Нацжёнами" и "Нацкорпусом" выясняют на подходе к АП у полиции "Чому ви тут стоїте? Чому? Покажіть рішення суду...".... pic.twitter.com/ErkGH7V7z8 — Виктория_Правды (@pravda_1) 9 березня 2019 р.

Будь які Свинарчуки сьогодні ні чим не відрізняються від російських найманців чи сепаратистів!#СвинарчуківЗаГрати pic.twitter.com/8SClwLSirl — Maxim Zhorin (@MaximZhorin) 9 березня 2019 р.

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