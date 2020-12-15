В Киеве проезд в маршрутках может подорожать до 12 гривен

В Киеве в начале 2021 года стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 12 гривен.

Как рассказал во время брифинга директор "Трансгруп" Владимир Назаренко, цены относительно конкретных маршрутов перевозчики будут принимать после завершения январского локдауна.

В комментарии OBOZREVATEL он пояснил, что дальнейшее повышение может зависеть от нескольких факторов. В частности, перевозчики взяли на себя обязательства приобретать новый подвижной состав.

"Мы (перевозчики – Ред.) написали письма в Мининфраструктуры, но нам дали отказ относительно отсрочки по покупке нового подвижного состава. Если не достигнем никакого взаимопонимания, то тогда мы будем обсуждать вопрос относительно повышения цен за проезд", – отметил Назаренко.

Он напомнил, что в Киеве продолжают внедрять систему единого электронного билета. При этом перевозчики должны установить соответствующее оборудование за свой счет.

"Чтобы оборудовать один автобус нужно порядка 60 тысяч гривен. Это тоже вопрос очень серьезный", – резюмировал Назаренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 12 декабря на одну гривну подорожает стоимость проезда в маршрутках №442 и №442-д.