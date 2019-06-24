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До 20 м/с! В Киеве предупредили о грозе и шквальном ветре

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В Киеве до конца 24 июня сохранится высокая вероятность сильной грозы. Температура воздуха при этом будет около 30 градусов.

Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду, предупредили в Укргидрометцентре. При этом дождь не прогнозируется, но может быть град.

В ночь на вторник температура воздуха составит +17 градусов. Осадки не ожидаются.

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До 20 м/с! В Киеве предупредили о грозе и шквальном ветре

25 июня температура воздуха вновь составит +28, будет переменная облачность, сухо и почти безветренно. В других областях Украины пройдут грозы и дожди.

"25 июня в южной части – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. 24-27 июня в Украине, кроме западных и части Житомирской области, будет очень высокая пожарная опасность", – уточнили в Укргидрометцентре.

Погода

Погода

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 25 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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