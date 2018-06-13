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В Киеве "похитили" бизнесмена: объявлен план "Перехват"

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В Соломенском районе Киева 13 июня в рамках учений правоохранителей неизвестные "похитили" бизнесмена.

По легенде, около 9:00 на Воздухофлотском проспекте преступники напали на предпринимателя с сумкой денег, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

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Они посадили мужчину в авто и увезли в сторону Жулян. В городе введен план "Перехват".

Отметим, что это уже вторые учения правоохранителей за два дня. Как писал OBOZREVATEL, ранее в Вышгороде в ходе тренировок полиции имитировали нападение на инкассаторов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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