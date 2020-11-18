В Киеве перед днем рождения трагически умер полицейский

В Киеве в возрасте 38 лет умер старший сержант полиции Вадим Бондарчук.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правоохранитель нес службу в управлении полиции в киевском метрополитене.

"Сердце 38-летнего полицейского перестало биться вчера (17 ноября – Ред.) вечером. Вадим Бондарчук находился на рабочем месте, как вдруг пожаловался на боль в груди, а затем коллеги сразу вызвали скорую помощь. Несмотря на проведение комплекса реанимационных мероприятий в течение часа врачи констатировали смерть полицейского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 ноября Бондарчуку должно было исполниться 39 лет. У полицейского осталась жена и 15-летняя дочь.

"Вадим Бондарчук начал службу в органах внутренних дел в 2002 году, служил на различных должностях. Для столичных полицейских преждевременная смерть коллеги – это тяжелая потеря, которую все правоохранители разделяют с родными", – подчеркнуто в обращении.

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