В Киеве от коронавируса скончались уже 69 человек: свежая статистика

По состоянию на утро 2 июня коронавирус в Киеве подтвердили уже у 3071 человека. Из них у 28 заболевание обнаружили за последние сутки.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
От COVID-19 скончались 69 (+1) пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Коронавирус в Киеве
Заболели:
11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет
15 мужчин от 29 до 80 лет
2 девочки, которым 2 и 5 лет
Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус победили 718 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе – 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком – по 3 случая.
Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро вторника, 2 июня, в Украине официально подтвердили 24 340 случаев инфицирования коронавирусом.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.