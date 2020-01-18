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18 января • обновлено в 09:15
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В Киеве опасно повысился уровень загрязнения воздуха: как с этим бороться

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В Киеве значительно повысилась концентрация загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы из-за резкого увеличения количества транспорта после праздников, а также сухой и безветренной погоды.

Опасное превышение нормы загрязнения воздуха зафиксировали на бульваре Леси Украинки, а также на Бессарабской и Демеевской площади. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

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По прогнозам синоптиков, сейчас погодные условия только способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры.

В Киеве опасно повысился уровень загрязнения воздуха

В Киеве опасно повысился уровень загрязнения воздуха

liga.net

В КМДА подчеркнули, что альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха является минимизация использования личного транспорта, а вместо этого – использование общественного транспорта, особенно в часы пик.

Специалисты советуют жителям Киева избегать прогулок возле автомобильных дорог, проводить влажную уборку и пить больше воды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в субботу, 11 января, Киев и часть Киевской области, а также северо-восточные регионы страны накрыло облако угарного газа.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
погода
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ещё бы вони удивляться после такого наплыва хуторских.
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