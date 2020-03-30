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30 марта • обновлено в 16:07
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В Киеве обсервированные украинцы сбежали из отеля: появилось видео момента

20.8т
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В сети появилось видео побега части обсервированных из-за пандемии коронавируса украинцев, которые 30 марта прибыли с Бали через Доху (Катар), из отеля "Козацький", что в центре Киева.

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Его опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На видео видно целую группу взрослых с детьми (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Говорят, что там "нечеловеческие условия" – очень холодно и очень дорогое питание (1200 грн в день). Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тыс гривен, чтобы не жить в таких условиях", – говорится в посте.

В Киеве обсервированные украинцы сбежали из отеля

В Киеве обсервированные украинцы сбежали из отеля

К украинцам даже приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пытался договориться с ними же.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В аэропорт "Борисполь" около 2:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины, которых обязали отправиться на обсервацию.

  • Часть украинских туристов, которые 30 марта прибыли двумя рейсами с Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева.

  • Более 100 украинских туристов, которые прилетели из Бали, решили сидеть в самолете, пока топ-чиновники не позволят им отправиться домой. Принудительной обсервации из-за пандемии коронавируса пассажиры не хотели.

  • Часть украинцев, которые 30 марта прилетели в Киев и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежала из автобуса после того как их привезли в столичную гостиницу.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Их не в тот отель поселили. Надо было в лукьяновский поселить. От туда на збежиш.
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1
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Сюрреалистичная трагикомедия.
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Махно Володимир
Махно Володимир
бл-яять какие твapи безответственные! сажать на 5 лет! сyки тyпыe!
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3
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Кияни Жизнь столицы

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