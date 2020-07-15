В Киеве – новый рекорд случаев коронавируса за сутки: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 15 июля зафиксировали рекордно большое количество новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 147. Всего в городе уже 6497 зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новости сегодня, к сожалению, неприятные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это больше всего за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также пять девочек от одного до 16 лет, три мальчика от двух до шести лет. В частности, речь идет и о шести медиках. В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева", – отметил мэр столицы и добавил, что от COVID-19 в городе уже умерли 126 человек.

Он также сказал, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 27, в Дарницком – 22, в Деснянском – 21.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 15 июля было зафиксировано 3128 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 38 человек, однако выздоровели за это время 129 жителей области.