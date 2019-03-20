В Киеве начнется потепление: синоптики озвучили дату

После нескольких дождевых дней в Киеве с 20 марта прекратятся осадки. Дневная температура воздуха составит +10, будет облачно.
Аналогичная погода ожидается и в четверг. Ночью 21 марта синоптики Укргидрометцентра прогнозируют заморозки, днем +10 и переменную облачность. Настоящее же потепление начнется с пятницы.
Ночью 22 марта будет еще прохладно, до +5, а вот днем воздух прогреется до +13. Осадки не прогнозируются.
На выходных киевлян тоже ожидает хорошая погода. В субботу температура составит +13 градусов, будет солнечно и сухо. В воскресенье погода обрадует теплом до +13 и отсутствием дождя.
Погода 23 марта
Укргидрометцентр
В других областях Украины по 21 марта включительно будут ночные заморозки, а с 22 тоже начнется потепление. Самая высокая температура прогнозируется в воскресенье на западе страны. В Закарпатской области термометры покажут +16, будет солнечно и без осадков.
Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля в Украине будут наблюдаться температурные качели. Ожидается падение атмосферного давления и перемещение влажного и более теплого воздуха из Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, но будет облачно.
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