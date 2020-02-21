В Киеве на выходных, 22 и 23 февраля, будет по-настоящему весенняя и теплая погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. По ночам в основном будет почти безветренно, а днями ветер будет в пределах 5-10 м/с.

Так, в субботу, 22 февраля, ночью ожидается лишь -1...+1 градус, впрочем, днем потеплеет до +5...+7. Все сутки будет сухо и облачно.

Погода в Киеве. Иллюстрация

Уже в воскресенье, 23 февраля, ночью будет +2...+4 градуса, а днем температура будет такой же, как и в субботу. В то же время все сутки будет идти дождь.

Погода в Киеве на выходных Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в 2020 году, согласно с предварительными прогнозами, будет, как и зима, аномально теплой.

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