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3 апреля • обновлено в 11:51
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В Киеве на видео попала огромная очередь в транспорт во время карантина

3.8т
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В сети появилось красноречивое видео из Киева с огромной толпой людей, которые ожидали общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Ролик сняли на улице Радунская в Деснянском районе. Он появился на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Похоже, что такие меры направлены только на распространение вируса, а не на его преодоление", – говорится в посте.

Огромная очередь в транспорт во время карантина в Киеве

Огромная очередь в транспорт во время карантина в Киеве

По словам автора видео, это конечная остановка. Он добавил, что там ждали десятки людей, впрочем, транспорта долгое время не было.

Примечательно, что в Киеве с 23 марта из-за карантина общественный транспорт начал перевозить только тех людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, и только при наличии спецпропуска. Речь идет о медицинских работниках, спасателях, правоохранителях, специалистах сферы ЖКХ, людях, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудниках стратегических предприятий.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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