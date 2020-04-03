В Киеве на видео попала огромная очередь в транспорт во время карантина

В сети появилось красноречивое видео из Киева с огромной толпой людей, которые ожидали общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Ролик сняли на улице Радунская в Деснянском районе. Он появился на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Похоже, что такие меры направлены только на распространение вируса, а не на его преодоление", – говорится в посте.

Огромная очередь в транспорт во время карантина в Киеве

По словам автора видео, это конечная остановка. Он добавил, что там ждали десятки людей, впрочем, транспорта долгое время не было.

Примечательно, что в Киеве с 23 марта из-за карантина общественный транспорт начал перевозить только тех людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, и только при наличии спецпропуска. Речь идет о медицинских работниках, спасателях, правоохранителях, специалистах сферы ЖКХ, людях, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудниках стратегических предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Такие данные были обнародованы в 12:00 2 апреля.

В Киеве и области по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, зафиксировали уже 250 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 180, а в области – до 70.

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