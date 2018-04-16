В Киеве на две недели выключат воду: названы адреса

В Киеве почти на две недели жилые дома отключат от горячего водоснабжения. Причиной этого станут плановые гидравлические испытания, которые будут проводится в Соломенском районе с 17 по 30 апреля.

Как сообщили на странице Facebook Соломенской районной в городе Киеве администрации, отключение произойдет, в частности, на улицах Митрополита Василия Липковского, Стадионной, патриарха Мстислава Скрыпника, Кудряшова и Механизаторов.

Также это коснется улиц Соломенской, Курской, Ереванской, Фучика, Уманской, Петра Нищинского, Богдановской, Шовкуненко, Волгоградской, Вадима Гетьмана, Преображенской и Златопольской.

Кроме этого, на две недели без горячего водоснабжения останутся улицы Андрея Головко, Городняя, Виборгская, Николая Голего, Татьяны Яблонской, Металистов, Академика Янгеля, Борщаговская, Гарматная и Докучаевская.

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Также отключения коснутся жителей Чоколовского бульвара, проспекта Победы, проспекта Валерия Лобановского и Воздухофлотского проспекта.

Сообщается, что точные сроки выполнения работ неизвестны, поскольку они зависят от масштабов и количества повреждений проверяемых теплосетей.

Также в администрации отметили, что плата за горячую воду на период отключения домов начисляться не будет.

Как писал "Обозреватель" ранее, на Киевщине из кранов течет ядовитая вода.