В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные: что произошло

В воскресенье, 25 августа, Киевский метрополитен прекратил продажу карточек метро на 10 станциях.
Это решение связано с тем, что весь городской транспорт столицы переходит на систему с единым электронным билетом. Об этом стало известно на официальном сайте КГГА.
Купить или пополнить "зеленую карточку" нельзя будет на следующих станциях:
"Крещатик" (центральный выход);
"Театральная";
"Майдан Независимости";
"Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
"Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
"Арсенальная";
"Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
"Сырец";
"Почайна" (выход к улице Степана Бандеры);
"Площадь Льва Толстого".
В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные
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Но в этих кассах можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.
Также жители столицы смогут пользоваться всеми возможными способами оплаты за проезд в метрополитене, включая ранее приобретенные: жетонами, картами метро, смартфонами, е-билетами и Kyiv Smart Card.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве исчезнут жетоны и бесконтактные карты. Эти способы оплаты войдут в историю.
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