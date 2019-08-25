В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные: что произошло

В воскресенье, 25 августа, Киевский метрополитен прекратил продажу карточек метро на 10 станциях.

Это решение связано с тем, что весь городской транспорт столицы переходит на систему с единым электронным билетом. Об этом стало известно на официальном сайте КГГА.

Купить или пополнить "зеленую карточку" нельзя будет на следующих станциях:

"Крещатик" (центральный выход);

"Театральная";

"Майдан Независимости";

"Академгородок" (выход к магазину NOVUS);

"Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");

"Арсенальная";

"Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");

"Сырец";

"Почайна" (выход к улице Степана Бандеры);

"Площадь Льва Толстого".

В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные facebook.com/pg/kyivmetro

Но в этих кассах можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

Также жители столицы смогут пользоваться всеми возможными способами оплаты за проезд в метрополитене, включая ранее приобретенные: жетонами, картами метро, смартфонами, е-билетами и Kyiv Smart Card.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве исчезнут жетоны и бесконтактные карты. Эти способы оплаты войдут в историю.

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