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В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные: что произошло

1.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 25 августа, Киевский метрополитен прекратил продажу карточек метро на 10 станциях.

Это решение связано с тем, что весь городской транспорт столицы переходит на систему с единым электронным билетом. Об этом стало известно на официальном сайте КГГА.

Купить или пополнить "зеленую карточку" нельзя будет на следующих станциях:

  • "Крещатик" (центральный выход);

  • "Театральная";

  • "Майдан Независимости";

  • "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);

  • "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");

  • "Арсенальная";

  • "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");

  • "Сырец";

  • "Почайна" (выход к улице Степана Бандеры);

  • "Площадь Льва Толстого".

В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные

В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные

facebook.com/pg/kyivmetro

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Но в этих кассах можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

Также жители столицы смогут пользоваться всеми возможными способами оплаты за проезд в метрополитене, включая ранее приобретенные: жетонами, картами метро, смартфонами, е-билетами и Kyiv Smart Card.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве исчезнут жетоны и бесконтактные карты. Эти способы оплаты войдут в историю.

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Место
Украина Киев
Тег
Киевский метрополитен
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