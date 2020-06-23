В Киеве мужчина с переломанным позвоночником пролежал три дня на земле. Фото

В Киеве мужчина пролежал три дня со переломанным позвоночником

В Киеве на улице Семьи Сосниных (Борщаговка) обнаружили полураздетого мужчину со сломанным позвоночником, который пролежал в таком состоянии три дня.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас", где была опубликована фотография пострадавшего (чтобы посмотреть ее, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что его слабый крик на третий день услышал прохожий, который вызвал полицию.

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина не смог объяснить, как он оказался в таком состоянии. Пострадавшего госпитализировали.

В Киеве мужчина пролежал три дня со переломанным позвоночником Telegram "Киев сейчас"

Мужчину нашли на улице Семьи Сосниных Google Maps

В Киеве мужчина пролежал три дня со переломанным позвоночником Telegram "Киев сейчас"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 16 июня из-за вооруженного ножом мужчины останавливали движение на красной ветке метро. Он угрожал порезать себя. Позднее его нашли с ранением живота в туннеле станции метро "Шулявская".