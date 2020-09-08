В Киеве мужчина пытался на ходу запрыгнуть в поезд и едва не погиб. Видео 18+

На вокзале в Киеве мужчина .
В Киеве мужчина попытался запрыгнуть в поезд на ходу, однако упал на перрон и чуть не свалился на рельсы прямо под колеса.
Инцидент произошел на столичном железнодорожном вокзале. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).
В Киеве мужчина на ходу пытался запрыгнуть в поезд.
На кадрах видно, что мужчина бежит за поездом, который уже начал движение. Он цепляется за поручни и пытается забраться, однако проводник бросает сумку мужчине в грудь, а тот спотыкается и падает.
В Киеве мужчина чуть не упал под колеса поезда.
Прохожие на платформе сразу же подбежали к пострадавшему и помогли ему подняться.
(Внимание! Видео содержит нецензурную лексику)
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