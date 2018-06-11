УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

В Киеве масштабный пожар: загорелась лесопарковая зона

2.5тЧитать новость на украинском

В Деснянском районе Киева 11 июня загорелись 3 гектара лесопарковой зоны.

На место пожара выехало 2 подразделения ГосЧС, пишет Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

Новости
Опасный пожар в Чернобыле: в ГосЧС обнародовали новые данные

По ее словам, сообщение о возгорании поступило к ним около 14 часов.

Как позднее сообщили в ГосЧС на официальном сайте, пожар произошел на ул. Пуховская.

Facebook ГосЧС г. Киева

Facebook ГосЧС г. Киева

Facebook ГосЧС г. Киева

Facebook ГосЧС г. Киева

"Загорелся травяной настил на территории около 3 га", ― пояснили спасатели.

По состоянию на 16:05 тушение пожара продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, на месте пожаров под Чернобылем были найдены следы, наталкивающие на мнение о поджогах.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги