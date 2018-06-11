В Киеве масштабный пожар: загорелась лесопарковая зона

В Деснянском районе Киева 11 июня загорелись 3 гектара лесопарковой зоны.

На место пожара выехало 2 подразделения ГосЧС, пишет Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

По ее словам, сообщение о возгорании поступило к ним около 14 часов.

Как позднее сообщили в ГосЧС на официальном сайте, пожар произошел на ул. Пуховская.

Facebook ГосЧС г. Киева

Facebook ГосЧС г. Киева

Facebook ГосЧС г. Киева

Facebook ГосЧС г. Киева

"Загорелся травяной настил на территории около 3 га", ― пояснили спасатели.

По состоянию на 16:05 тушение пожара продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, на месте пожаров под Чернобылем были найдены следы, наталкивающие на мнение о поджогах.