В Киеве коронавирусом заразились более 3 тысяч человек: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 1 июня зафиксировали 3043 подтвержденных случаяCOVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 58 человек, 11 из которых – медики.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии – 68 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По его словам среди лиц, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет, 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года, а также четверо детей (девочка, которой пять лет, и три мальчика в возрасте семь, 15 и 17 лет).

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