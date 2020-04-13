Почти половина опрошенных жителей Киева не боится коронавируса COVID-19. Аж 40% участников исследования не увидели никакой угрозы для себя и своих семей в этом заболевании.

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В то же время 53% – напуганы из-за COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 4-7 апреля среди 2 тысяч жителей Киева в возрасте от 18 лет. Ошибка исследования – не более 2,2%.

Также 59% опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% – продолжил работать в обычном режиме после введения ограничений, еще 22% – начали работать дистанционно, 13% – взяли отпуск по собственному желанию, а только 3% – потеряли работу.

В Киеве провели опрос о коронавирусе. Иллюстрация

В то же время 92% опрошенных жителей Киева поддержали введение требования обязательного ношения маски в общественных местах. Также 71% понравилось решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина (21% – был против). 65% – поддержали ограничение на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина (31% – был против).

Результаты опроса киевлян Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным Минздрава, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил о 495 случаях COVID-19 в столице.

Выяснилось, что среди киевлян, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и еще 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

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