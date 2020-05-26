В Киеве карантин сняли с трех монастырей: список

В трех монастырях Киева, в которых были зафиксированы вспышки COVID-19, отменили карантин. Речь идет о Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях (все принадлежат к УПЦ МП).

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 26 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, перед открытием там провели полную дезинфекцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях", – сказал Кличко.

В Киеве карантин сняли с трех монастырей. Иллюстрация

Мэр Киева отметил, что за период карантина сделали более тысячи ПЦР-тестов у священнослужителей. По его словам, именно благодаря своевременным противоэпидемическим мерам и соблюдению строгого карантина удалось локализовать очаги заболевания.

"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах – с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий: берегите, пожалуйста, своих прихожан, соблюдайте правила, не собирайте в храмах большое количество людей, чтобы не произошло новых вспышек болезни", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киево-Печерская лавра (УПЦ МП) с 13 апреля была закрыта на карантин из-за вспышки там коронавируса. А Свято-Троицкий Ионинский монастырь (подчиняется УПЦ МП), в котором обнаружили случаи заболевания COVID-19, официально решили закрыть на карантин уже 17 апреля.

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