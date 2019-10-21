В Киеве из-за тумана объявили первый уровень опасности: какой будет погода дальше

В Киеве до полудня 21 октября будет сохраняться сильный туман и плохая видимость. Погодные условия оценили как первый, "желтый" уровень опасности.

Согласно с данными ГУ ГосЧС в Киеве, видимость на дорогах составляет всего 200-500 м. В связи с этим автомобилистов и пешеходов попросили быть особенно аккуратными во время движения.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 21 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – уточнили спасатели.

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Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, 21 октября будет до +22 и переменная облачность. Во вторник ожидается 18...20, в среду температура будет аналогичной. С четверга начнется малозаметное похолодание до +17...+19.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 октября сохранится сухая и теплая погода, днем столбики термометров покажут около +20. Во вторник на юге и востоке будет несколько прохладней – там средняя температура воздуха составит +17.

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