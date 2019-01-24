В Киеве из-за непогоды массово задерживаются авиарейсы: расписание

В Киеве 24 января из-за непогоды задержали несколько авиарейсов. Сложнее всего ситуация с прилетом в аэропорт "Борисполь".

Согласно с онлайн-расписанием на сайте аэропорта, отсрочены сразу четыре рейса из Египта. Прилет борта из Шарм-эль-Шейха (МАУ) вместо 9:40 ожидается в 10:22, Хургады – в 12:04 вместо 11:30, и еще один из Шарм-эль-Шейха (Azur Air Ukraine) с 12 до 13:30.

Кроме этого, с 12 до 12:23 отложен рейс из Хургады авиакомпании Wind Rose. Предварительно задерживается рейс из Бангкока с 17:55 до 18:39. Также есть небольшие задержки в расписании внутренних рейсов по Украине.

Расписание аэропорта "Борисполь"

Как пишет 112.ua, откладывание прилета обусловлено последствиями непогоды, которая бушевала в Киеве 23 января.

В Борисполе задерживаются рейсы Facebook Международный аэропорт Борисполь

"В администрации аэропорта объясняют, что делают сейчас все возможное, чтобы все рейсы прибывали и улетали вовремя: проводится интенсивная очистка взлетно-посадочной полосы от снега", – уточнили в СМИ.

В аэропорту "Киев" с 11:40 до 18:20 задерживается рейс с Шарм-эль-Шейха, однако вылет и прилет остальные самолетов ожидается вовремя.

Как писал OBOZREVATEL, 23 января в Киеве наблюдался настоящий транспортный коллапс. Местные власти попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте. Общее количество ДТП в столице превысило 200.

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