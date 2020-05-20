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20 мая • обновлено в 18:45
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В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер. Видео

1.4т
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В Соломенском районе Киева в среду, 20 мая, прорвало трубу с водой, в результате чего образовался настоящий большой гейзер.

Инцидент произошел на улице Леваневского. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Леваневского в результате каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей – лучше объехать", – говорится в посте.

В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер

В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 19 мая, в Киеве на улице Большой Васильковской также прорвало трубу с горячей водой.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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