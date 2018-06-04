В Киеве из кранов потечет "опасная" вода: названы адреса

В Оболонском районе Киева в ночь с 5 на 6 июня из кранов будет течь непригодная для употребления вода.

Это связано с профилактической промывкой сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" на официальном сайте.

"В зону работ попадут сети на улицах Рокосовского, Кондратюка, Полярной и на Минском шоссе. Профилактическая промывка будет проводится с 24:00 5 июня по 4:00 6 июня", ― сообщили в пресс-службе.

В этот период воду нельзя использовать ни для приготовления пищи, ни для гигиенических нужд.

Отмечается, что после окончания профилактики жителям указанных адресов нужно спустить воду. Если визуально она прозрачная и не имеет постороннего запаха, то пользоваться ею вполне безопасно.

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