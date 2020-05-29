В Киеве инвесторы "Аркады" устроили протест из-за недостроенных домов: в чем суть конфликта

В пятницу, 29 мая, в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительствоа жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

В 09:00 они собрались под зданием банка на улице Ольгинской, чтобы подписать ультиматум к президенту АО АКБ "Аркада" Палыводе Константину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Каков план протестующих

После 09:00 участники протеста хотят зачитать этот ультиматум. Также запланированы выступления инвесторов, руководства "Аркады", самого Палыводы, кричалки, а также установка палаточного городка.

Уже около 10:00 протестующие решили двинуться к Офису президента, отправить автомитинг к Кабмину. Тогда возле ОП инвесторы устроят митинг, зачитают и подпишут письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Киеве инвесторы "Аркады" устроили протест из-за недостроенных домов. Иллюстрация

После этого, около 10:40, запланировано шествие по Крещатику к Киевской городской государственной администрации. Там участники протеста намерены зачитать и подписать письмо мэру столицы Виталию Кличко, депутатам Киевсовета и провести выступления.

Приблизительно с 11:15 и до 18:00 на Крещатике пройдут мирные акции протеста и флешмоб, будет установлено палаточный городок возле КГГА.

В чем суть конфликта и где ошиблись участники протеста

Так, по сообщению инвесторов, застройщик не выполнил своих обязательств, в результате чего строительство нескольких комплексов остановилось, а около 13 тысяч семей осталось без жилья.

Своим митингом они хотят сообщить АО АКБ "Аркада" о начале радикальных действий с целью принуждения банка к возобновлению строительства всех домов, привлечь президента и КГГА к помощи в решении этого проблемного вопроса.

Но в то же время инвесторы действуют не совсем логично и правильно. Им следовало пойти в полицию, требовать ответа от силовиков и наказания для застройщика. А вот такое обращение к органам власти – это всего лишь перекладывание ответственности и шанс для "Аркады" и дальше "терроризировать" людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на акцию протеста в Киеве, помимо автоперевозчиков, 13 мая вышли инвесторы жилья, которое не достроила госкорпорация "Укрбуд". Сотни автомобилей устроили пробег по Киеву с призывом к президенту и властям выполнить обещания.

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