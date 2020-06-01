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1 июня • обновлено в 09:46
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В Киеве и области – более 4,6 тысяч зараженных COVID-19. Новые данные

2.2т
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В Киеве и области по состоянию на утро 1 июня зафиксировали 4643 подтвержденных случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 3043, а на территории области – до 1600.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2985 случаев коронавируса, а в области – еще 1573.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области – более 4,6 тысяч зараженных COVID-19. Иллюстрация

В Киеве и области – более 4,6 тысяч зараженных COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 1005 случаев;

  • Волынская область – 932 случая;

  • Днепропетровская область – 942 случая;

  • Донецкая область – 163 случая;

  • Житомирская область – 742 случая;

  • Закарпатская область – 1206 случаев;

  • Запорожская область – 447 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1420 случаев;

  • Кировоградская область – 514 случаев;

  • г. Киев – 3043 случая;

  • Киевская область – 1600 случаев;

  • Львовская область – 1700 случаев;

  • Луганская область – 47 случаев;

  • Николаевская область – 294 случая;

  • Одесская область – 896 случаев;

  • Полтавская область – 270 случаев;

  • Ривненская область – 1770 случаев;

  • Сумская область – 170 случаев;

  • Тернопольская область – 1176 случаев;

  • Харьковская область – 1083 случая;

  • Херсонская область – 178 случаев;

  • Хмельницкая область – 454 случая;

  • Черновицкая область – 3377 случаев;

  • Черкасская область – 406 случаев;

  • Черниговская область – 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 59339.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 31 мая было зафиксировано 23672 случая коронавируса.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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