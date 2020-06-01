В Киеве и области – более 4,6 тысяч зараженных COVID-19. Новые данные

В Киеве и области по состоянию на утро 1 июня зафиксировали 4643 подтвержденных случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 3043, а на территории области – до 1600.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2985 случаев коронавируса, а в области – еще 1573.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", – говорится в посте.
В Киеве и области – более 4,6 тысяч зараженных COVID-19. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1005 случаев;
Волынская область – 932 случая;
Днепропетровская область – 942 случая;
Донецкая область – 163 случая;
Житомирская область – 742 случая;
Закарпатская область – 1206 случаев;
Запорожская область – 447 случаев;
Ивано-Франковская область – 1420 случаев;
Кировоградская область – 514 случаев;
г. Киев – 3043 случая;
Киевская область – 1600 случаев;
Львовская область – 1700 случаев;
Луганская область – 47 случаев;
Николаевская область – 294 случая;
Одесская область – 896 случаев;
Полтавская область – 270 случаев;
Ривненская область – 1770 случаев;
Сумская область – 170 случаев;
Тернопольская область – 1176 случаев;
Харьковская область – 1083 случая;
Херсонская область – 178 случаев;
Хмельницкая область – 454 случая;
Черновицкая область – 3377 случаев;
Черкасская область – 406 случаев;
Черниговская область – 177 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 59339.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 31 мая было зафиксировано 23672 случая коронавируса.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.