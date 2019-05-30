В Киеве частично закрыли новый "стеклянный" мост: что произошло. Видео

В Киеве стеклянную часть моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" огородили из-за проводимых регламентных работ.

Об этом сообщил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, передает "Украинская правда".

"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", – сказано в сообщении.

Спасибко подчеркнул, что не нужно паниковать, сейчас "происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение". Чиновник отметил, что работы продлятся недолго, но точной даты окончания профилактики назвать не могут.

Новости Страсти вокруг столичного моста Кличко

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!