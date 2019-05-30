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/Жизнь столицы

В Киеве частично закрыли новый "стеклянный" мост: что произошло. Видео

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В Киеве стеклянную часть моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" огородили из-за проводимых регламентных работ.

Об этом сообщил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, передает "Украинская правда".

"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", – сказано в сообщении.

Спасибко подчеркнул, что не нужно паниковать, сейчас "происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение". Чиновник отметил, что работы продлятся недолго, но точной даты окончания профилактики назвать не могут.

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Место
УкраинаКиев
Теги
КГГАремонт и строительство дорог
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
мост-попаболь
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Юг Руси
Юг Руси
Регламентные работы через 3 дня после открытия???? 🤣🤣🤣
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CARGO 100
CARGO 100
Всё равно кто нибудь ийёбнится вниз между Владимирской горкой и парком "Крещатый" ...
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