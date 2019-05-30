В Киеве частично закрыли новый "стеклянный" мост: что произошло. Видео

В Киеве стеклянную часть моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" огородили из-за проводимых регламентных работ.
Об этом сообщил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, передает "Украинская правда".
"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", – сказано в сообщении.
Спасибко подчеркнул, что не нужно паниковать, сейчас "происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение". Чиновник отметил, что работы продлятся недолго, но точной даты окончания профилактики назвать не могут.
Как писал OBOZREVATEL:
Новый мост треснул третий раз за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.
После повреждения на новом мосту поменяли уже три стекла. Также власти Киева рассматривает вариант замены поврежденной стеклопленки на новом Пешеходном мосту на бронированное стекло.
Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов виноваты вандалы.
Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.
Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.
Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.
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