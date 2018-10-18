Откладывают каждый час: в аэропорту "Борисполь" застряли сотни пассажиров

В аэропорту "Борисполь" застряли пассажиры рейса до египетского курорта Шармь-ель-Шейх. Они должны были вылететь еще в три часа ночи 18 октября.

Согласно с расписанием вылетов на сайте аэропорта, рейс откладывали уже несколько раз. Вначале пассажиров даже посадили на борт, однако перед самим вылетом экстренно эвакуировали, пишет ТСН.

Причиной этого назвали неисправность самолета, однако спустя несколько часов представители аэропорта заверили, что с ним все в порядке. При этом вылет откладывают каждый час.

"Около 200 пассажиров находятся в ожидании самолета, вылет которого постоянно отсрочивается... Принимая во внимание то, что ситуация не решается, пассажиры угрожают блокировать аэропорт", — уточнили журналисты.

При этом сообщается, что телефоны авиакомпании Bravo не отвечает. На ее странице в Facebook информации о причинах задержки тоже нет.

Пассажиры вызвали правоохранителей ТСН

Отметим, что проблемы с вылетом рейсов этого перевозчика возникают регулярно. К примеру, в сентябре 170 человек сутки ожидали рейса в турецкий Бодрум.

Как писал OBOZREVATEL, в августе возникла проблема с вылетами из Львова сразу двух авиакомпаний, Ernest и МАУ. При этом одна из них задержку объяснила тем, что "отдыхал экипаж".