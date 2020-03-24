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24 марта • обновлено в 17:06
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/ Жизнь столицы

В больнице Киева священники решили, что карантин их не касается

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На территории Александровской больницы Киева, куда привозят людей с коронавирусом COVID-19, священники проигнорировали карантин, пренебрегая санитарными нормами.

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Об этом сообщила ТСН. В сети появилось красноречивое видеодоказательство (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, священники не соблюдали дистанцию, не пользовались одноразовыми приборами, выполнив помазание трем десяткам человек одной кистью.

В больнице Киева священники решили, что карантин их не касается. Иллюстрация

В больнице Киева священники решили, что карантин их не касается. Иллюстрация

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Журба Валентина
Журба Валентина
так отправить этого й..того батюшку на карантин!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А то вдруг украинцы смеяться будут, как над Путиным в защитном костюме.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это не только на Украине, в России тоже ушибленные Боженькой тусу устраивают!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Исаев Максим, и крестные ходы
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Кияни Жизнь столицы

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