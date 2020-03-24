На территории Александровской больницы Киева, куда привозят людей с коронавирусом COVID-19, священники проигнорировали карантин, пренебрегая санитарными нормами.

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Об этом сообщила ТСН. В сети появилось красноречивое видеодоказательство (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, священники не соблюдали дистанцию, не пользовались одноразовыми приборами, выполнив помазание трем десяткам человек одной кистью.

В больнице Киева священники решили, что карантин их не касается. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.

16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.

Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.

В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.

Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.

Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.

Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.

Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.

По состоянию на 10:00 24 марта в Украине лабораторно подтвердили 84 случая COVID-19.

В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.