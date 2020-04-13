Главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко опровергла миф о том, что смертность от коронавируса COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую.

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Соответствующий видеоролик с обращением Антоненко опубликовал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Врач призвала людей беречь себя и окружающих, выполняя карантинные ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас распространяется много фейковых мыслей, что смертность от COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую смертность. Я понимаю, что всем надоело сидеть на карантине, но, если бы вы сейчас поработали в инфекционном отделении, такие легкомысленные мысли вас бы не беспокоили", – подчеркнула Антоненко.

В Александровской больнице Киева опровергли миф о смертности от COVID-19. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным Минздрава, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.

В то же время мэр Киева заявил о 495 случаях COVID-19 в столице.

Выяснилось, что среди киевлян, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и еще 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

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