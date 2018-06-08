У Києві з’явилась міні-скульптура у вигляді плінфи

Шукай, скануй QR код, пізнавай Київ та викладай у соцмережі світлини із хештегом #шукай - це своєрідний "квест" від авторів однойменного проекту "шукай". Вони пропонують всім охочим віднайти на різних архітектурних об’єктах столиці бронзові міні скульптурки та дізнатись чим вони примітні.

Котлета по-київськи, київський каштан, київський торт, сухе варення, київський екіпаж чи київський трамвай – всі ці бронзові символи столиці ви вже могли зустріти в місті. Наприклад блискучий каштан, ви знайдете на фасаді Київської міської адміністрації. А от решту символів, авторка проекту Юлія Бевзенко, пропонує відшукати самотужки, та дізнатись про легендарні символи Києва.

Перша бронзова скульптурка – котлета по-київськи, з’явилась в столиці 27 січня 2018 року. Сьогодні автори проекту разом із меценатом – компанією УКРБУД презентували місту новий, вже сьомий, витвір мистецтва. На фасаді одного з будинків комплексу "Подол Градъ", що на Воздвиженці з’явилась скульптурка Київської плінфи.

Київська плінфа – це 7-ма скульптурка проекту "Шукай". Київська плінфа по праву вважається сталим київським символом, адже саме у столиці винайшли обпечену цеглу. Проект "Шукай" має на меті розповідати людям історію Києва. Але не обов’язково брати гіда, не обов’язково приєднуватися до екскурсій, не обов’язково брати друзів і гуляти. Ти сам на одинці можеш піти, шукати ці скульптури, сканувати код та дізнаватися з сайту, чому ця скульптура встановлена, - пояснила журналістам авторка проекту "шукай" Юлія Бевзенко.

Таке відродження старих київських легенд сподобалось керівництву компанії УКРБУД, тому вони погодились підтримати молодих митців. Будівельники кажуть, що ідея проекту "Шукай" співпадає з їх бажанням перетворити історичні райони Києва на барвисту оазу, та дати їм нове життя.

Київ стає європейською столицею. Мені дуже подобається наше місто, але, на жаль, не подобаються ті будівлі, які спустошені і занедбані, особливо в історичній частині міста. Я вдячний можливості, яка є у мене, взяти участь в зміні вигляду нашого міста. Наш комплекс "Подол Градъ" є яскравим підтвердженням цих тез, - сказав генеральний директор "УКРБУД девелопмент" Олег Майборода