Центр Киева остался без света на Сочельник

Жители Печерского района Киева временно остались без электричества в субботу, 6 января.

Об этом сообщил пресс-центр Киевэнерго.

Свет пропал на улицах Крещатик, Дарвина, Круглоуниверситетской, Кропивницкого, Шелковичной, Бассейной, Бессарабской площади и на Крутом спуске.

В Киевэнерго отметили, что отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

"Сейчас принимаются меры по восстановлению повреждения", - заявили на предприятии.

Неполадки пообещали устранить в ближайшее время и до 21:00 вернуть электроснабжение на центральные улицы столицы Украины.

Как писал "Обозреватель", в Украине собрались повысить цены на электричество.