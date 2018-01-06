Центр Киева остался без света на Сочельник

Жители Печерского района Киева временно остались без электричества в субботу, 6 января.
Об этом сообщил пресс-центр Киевэнерго.
Свет пропал на улицах Крещатик, Дарвина, Круглоуниверситетской, Кропивницкого, Шелковичной, Бассейной, Бессарабской площади и на Крутом спуске.
В Киевэнерго отметили, что отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.
"Сейчас принимаются меры по восстановлению повреждения", - заявили на предприятии.
Неполадки пообещали устранить в ближайшее время и до 21:00 вернуть электроснабжение на центральные улицы столицы Украины.
Как писал "Обозреватель", в Украине собрались повысить цены на электричество.
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