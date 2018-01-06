УкрEngРус

Центр Киева остался без света на Сочельник

2.6тЧитать новость на украинском

Жители Печерского района Киева временно остались без электричества в субботу, 6 января.

Об этом сообщил пресс-центр Киевэнерго.

Свет пропал на улицах Крещатик, Дарвина, Круглоуниверситетской, Кропивницкого, Шелковичной, Бассейной, Бессарабской площади и на Крутом спуске.

Новости
КГГА решила переехать в новый офис за $370 млн: опубликованы фото

В Киевэнерго отметили, что отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

"Сейчас принимаются меры по восстановлению повреждения", - заявили на предприятии.

Неполадки пообещали устранить в ближайшее время и до 21:00 вернуть электроснабжение на центральные улицы столицы Украины.

Как писал "Обозреватель", в Украине собрались повысить цены на электричество.

Читайте все новости по теме "Рождество" на Обозревателе.

Темы
РождествоНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
Киев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости