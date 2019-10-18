Зодчество по-украински: как в погоне за "метрами" уродуют Киев

Внешний вид многих исторических зданий Киева представляет сегодня жалкое зрелище из-за облепивших их пристроек и балконов. Самое печальное, что из-за этих конструкций, часть которых – самострои, могут пострадать люди.

Подробнее о проблеме – в нашем материале.

На днях в Киеве разыгрался скандал с надстройкой возле Майдана Незалежности. По данным СМИ, один из столичных адвокатов решил таким образом увеличить себе жилплощадь. Тут же забили тревогу политики и местные власти, а полиция открыла уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Надстройка на здании по ул. Софийская, 1 возле Майдана Незалежности Информатор

Дошло до того, что в Кабмине состоялось большое совещание, на котором обсуждали стратегию борьбы с незаконным строительством.

Царь-балкон

Сооружение возле Майдана – лишь последний яркий пример беспредельной архитектуры по-киевски. По словам архитекторов, подобных "строительных недоразумений" по городу – сотни.

Чтобы увидеть балконы, легальность которых вызывает большое сомнение, достаточно зайти в какой-нибудь дворик в центре города.

На улице Антоновича, на верхнем этаже одной из многоэтажек, умельцы соорудили странную пристройку, которую интернет-пользователи сравнили с курятником. Архитектурного шарма сооружение не добавило, но его владельцам это, похоже, вообще по боку.

Балкон на ул. Антоновича Facebook Василия Чубирко

Facebook Василия Чубирко

А вот настоящий царь-балкон можно увидеть в офисном здании на Кудрявском спуске. Сооружение, установленное два года назад, представляет собой галерею, фактически опоясавшую целый этаж.

Царь-балкон на Кудрявском спуске занял весь этаж Facebook Владимира Землякова

Как рассказал нашим журналистам вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный, автор проекта здания (построенного в конце 90-х) был удостоен государственной премии по архитектуре.

"Я сам помогал архитектору, своему коллеге, подготовить обращение в прокуратуру, так как галерея не только изуродовала здание, но и угрожает его конструкции. Вы думаете, что-то произошло? Конструкция продолжает стоять. И таких примеров не десятки и сотни, а тысячи!" – рассказал он.

Духовичный считает, что нелегальные пристройки существенно отражаются на несущей способности дома и угрожают обрушением всей конструкции. Он отметил, что в цивилизованных странах есть строительная полиция, которая, видя подобные нарушения, немедленно их пресекает и выписывает весьма существенные штрафы.

"У нас строительной полиции нет. А Государственная архитектурно-строительная инспекция, в компетенцию которой входит отслеживать подобные работы, вообще ничего не делает!" – отметил он.

Балкон на ул. Малоподвальная, 21/8. Владелец умудрился прилепить конструкцию к углу дома

Цена вопроса – две тысячи "баксов"

Невероятно но факт: многие пристройки, которые выглядят как самострои, имеют разрешения. По словам Духовичного, владельцам никто не препятствовал их устанавливать, когда же конструкция была готова, на нее получали документы.

Одна из причин – посредники. В этом убедились и журналисты OBOZREVATEL.

Такие "скворечники" журналисты OBOZREVATEL обнаружили во дворике по ул. Рейтарская

Под видом клиента мы связались с одним из таких посредников и попросили помочь в легализации мегабалкона в доме на ул. Рейтарская.

"Скажу прямо, если будет финансирование, то проблема легко утрясается, две – две с половиной тысячи долларов стоит гарантированное решения вопроса с получением документов. Можем их (чиновников. – Ред.) помучить четыре – пять месяцев, тогда это будет стоить вполовину дешевле", – рассказал нашим журналистам "решала".

Для этого, по его словам, создается проект, который затем подается на согласование, "Нам дадут замечания, мы их исправим и так раза три-четыре", – отметил наш собеседник, добавив, что перед сделкой будет обязательно заключен договор, так что без обмана.

Балкон в доме на ул. Владимирская Фейсбук Halyna Tytysh

По мнению Георгия Духовичного, наибольший архитектурный произвол совершают люди, имеющие отношение к власти.

"Если сегодня инвентаризировать все вопиющие пристройки Киева, то выяснится, что они выстроены членами правительства и депутатами разных каденций, а также их родственниками и друзьями. Когда же мы, архитекторы, заявляем, что нужно восстановить прежний вид здания, нам, понизив голос, отвечают, что за этим стоят влиятельные люди", – ответил он.

Что делать?

Чтобы отучить горожан достраивать к квартире, образно говоря, "сарай" и "клуню", необходимо, ввести жесткие штрафы, которые должны взиматься, считает Духовичный.

С ним согласен и экс-глава департамента городского благоустройства КГГА, народный депутат VIII созыва Дмитрий Белоцерковец. Если пристройки, по его словам, можно легко демонтировать, то с балконами – проблема.

"Это частная собственность, на которой совершается незаконное действие. Но город не может просто так прийти и начать все сносить. Для этого городские и государственные структуры должны подавать иск в суд", – рассказал он, отметив, что суды могут длиться по несколько лет.

Внешний вид дома по ул. Антоновича в прошлом веке и сегодня

Другой рычаг воздействия – штрафы. Но они, по словам Белоцерковца, эффективны, если дело касается памятника архитектуры. "В противном случае – сумма штрафа низкая и самым основным наказанием является демонтаж балкона, который опять-таки происходит на основании судебных решений. В этом случае нарушители рассчитывают, что либо отобьются в судах, либо о них забудут. Поэтому нужно ужесточать наказание и упрощать его процедуру", – отметил он.

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