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19 марта • обновлено в 17:53
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/ Жизнь столицы

Третий случай коронавируса в Киеве: что известно о больном

2.6т
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Третий пациент из столицы, у которого подтвердили коронавирус COVID-19, – это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что украинец находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

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"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", – написал Кличко.

Сергей Чумак, директор Киевского лабораторного центра, подтвердил данные об инфицированном жителе столицы журналисту OBOZREVATEL.

"Сейчас выясняем информацию, потому что его результаты пришли из-за границы. Он сам здесь, а результаты отправляли из-за границы", – сказал он.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
болезнь анализы
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