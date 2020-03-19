Третий случай коронавируса в Киеве: что известно о больном

Третий пациент из столицы, у которого подтвердили коронавирус COVID-19, – это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что украинец находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.
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"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.
Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", – написал Кличко.
Сергей Чумак, директор Киевского лабораторного центра, подтвердил данные об инфицированном жителе столицы журналисту OBOZREVATEL.
"Сейчас выясняем информацию, потому что его результаты пришли из-за границы. Он сам здесь, а результаты отправляли из-за границы", – сказал он.
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