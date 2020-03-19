Третий случай коронавируса в Киеве: что известно о больном

Третий пациент из столицы, у которого подтвердили коронавирус COVID-19, – это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что украинец находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", – написал Кличко.

Сергей Чумак, директор Киевского лабораторного центра, подтвердил данные об инфицированном жителе столицы журналисту OBOZREVATEL.

"Сейчас выясняем информацию, потому что его результаты пришли из-за границы. Он сам здесь, а результаты отправляли из-за границы", – сказал он.

Новость дополняется...

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!