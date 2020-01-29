Транспорт может парализовать Киев уже в 2020 году: власти дали тревожный прогноз

Транспорт может полностью парализовать Киев уже в 2020 году, а за оптимистическими прогнозами – за два года.

Такое предположение сделал советник мера столицы Украины Максим Бахматов в своем интервью изданию "Киев Vласть". По его словам, сейчас главная задача властей города сделать все, чтобы как можно большее количество людей пересело на общественный транспорт.

"Иначе город в определенный момент просто станет. Мы экстраполировали цифры и получилось, что Киев может быть парализован, в худшем случае, в этом году. Оптимистичный прогноз – через два года", – сказал Бахматов.

Транспорт может парализовать Киев уже в 2020 году

Он отметил, что в прошлом году Киев занял 13 месте в мире по пробкам в рейтинге TomTom (Ежегодный рейтинг городов мира с самыми загруженными дорогами. – Ред.). А в 2020 году, по словам Бахматова, ситуация может усложниться. И теперь перед городом стоит новая задача –выйти из первой 20-ки этого рейтинга, а еще лучше – уйти в 50-ку.

В то же время он отметил, что в результате того, что в Киеве расчистили полосы движения общественного транспорта, автобусы и троллейбусы начали работать в два раза эффективнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, улицы Киева ежедневно парализуют заторы, а самыми загруженными являются центральные дороги и подъезды к мостам.

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