Топ-чиновник КГГА устроил драку с полицейским в Киеве. Видео

В Киеве за незначительное нарушение правил дорожного движения, во время которого ситуация перешла в конфликт с дракой, задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

О конфликте чиновника с полицейскими, который произошел вечером в воскресенье, 26 апреля, пишет "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца)

Отмечается, что на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. За рулем оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Кроме нее в салоне находился Слончак.

Полиция задержала зампредседателя КГГА Владимира Слончака Facebook/Киев Оперативный

Очевидцы пишут, что мужчина постоянно говорил, мол "вы знаете, кто мы", "завтра от вас здесь и следа не будет" и т. д.

"Поскольку на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой", – говорится в сообщении.

Полиция задержала зампредседателя КГГА Владимира Слончака Facebook/Киев Оперативный

После автомобиль Слончака отправили на штрафплощадку. Депутат Костенко отказалась проходить любые тесты на наличие алкоголя в крови.

Владимир Слончак kyivcity.gov.ua

"Типовые царьки, которые подумали, что поймали Бога за бороду. Делаем ставки – будет с ними что-то завтра? Особенно интересно послушать господина Виталия Кличко. PS: что в них вообще за должности такие и зачем они нужны?" – добавили в сообщении.

Полиция задержала зампредседателя КГГА Владимира Слончака Facebook/Киев Оперативный

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на ситуацию утром в понедельник, 27 апреля.

"Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", – написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что 35-летний чиновник имеет более 14 лет стажа службы в органах местного самоуправления. Заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Слончак был назначен в декабре 2018-го.

Полиция задержала зампредседателя КГГА Владимира Слончака Facebook/Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 мая запустят систему видеофиксации, которая автоматически будет фиксировать нарушения правил дорожного движения и выписывать водителям штрафы.

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