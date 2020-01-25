"Как в фильме ужасов!" Что происходит на кладбищах Киева. Видео с дрона

Кладбища Киева представляют сегодня жуткое зрелище. Горы мусора вдоль аллей и рядом с могилами. Более того, отходы сбрасываются прямо в разрытые захоронения (!)

Подробнее о проблеме – в репортаже OBOZREVATEL.

Наши журналисты посетили три кладбища Киева: Байковое, Соломенское и Берковецкое. Их территории закрыты для новых захоронений. Разрешено лишь подзахоронение к родственникам. Казалось бы, площадь погостов не увеличивается и система уборки должна быть отлажена. Но…

Подобная картина стала типичной для многих столичных захоронений. На фото - Байковое кладбище

Байковое кладбище. Это место усопших является одним из старейших и самым престижным в Киеве. Здесь покоятся многие знаменитые люди. Несмотря на свой статус, содержание кладбища – просто ужас.

Горы пластика вперемешку с листьями и срезанными ветками здесь не редкость. Все это "добро" свалено возле могил.

Байковое кладбище

Байковое кладбище

Байковое кладбище

Одну из "свалок" наши журналисты обнаружили на месте семейного захоронения, вероятно польского. Могила была разрытой, чем не забыли воспользоваться неизвестные, которые набросали внутрь пластмассовые цветы и венки.

"Как в фильме ужасов!" – сказал один из прохожих.

Семейная могила...

...превратилась в свалку

Соломенское кладбище. Часть территории выглядит запущенной: многие могилки давно поросли деревьями. К некоторым оградкам практически не пройти.

Могилы на Соломенском кладбище заросли деревьями

Работники кладбища рассказали OBOZREVATEL, что сюда часто проникают бомжи и наркоманы: одни выпить, другие уколоться (на территории можно видеть бутылки и шприцы). Впрочем, мусорные кучи расположены не только в чащах, но и рядом с ухоженными захоронениями. Почему не убирают – загадка.

Мусор на Соломенском кладбище

Мусор на Соломенском кладбище

Кое-где разбросаны шприцы

Берковецкое кладбище. "Токсичные" отходы здесь можно наблюдать даже вдоль асфальтированных дорожек. Неужели так сложно подогнать технику и убрать мини-свалки?

Берковецкое кладбище

Берковецкое кладбище

OBOZREVATEL 23 января направил запрос в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой объяснить, кто отвечает за уборку кладбищ и почему мусор не вывозят.

Пока же на словах нам сообщили, что кладбища "подчинены" Ритуальной службе СКП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания". Это указано и на сайте коммунального предприятия.

Почему коммунальщики допустили такой беспредел на столичных кладбищах, какие средства выделяются и на что идут – в следующей публикации на OBOZREVATEL.

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